Samsung Maroc célèbre Aïd Al-Adha avec une campagne spéciale

Samsung Electronics annonce le lancement de sa campagne locale Aïd Al-Adha, axée sur la célébration des moments de convivialité et de bonheur en famille. Cette campagne vise à offrir aux clients des moments inoubliables lors de cette période sacrée de l’Aïd Al-Adha.

La campagne aspire à célébrer l’esprit de l’Aïd Al-Adha en mettant en avant la valeur des moments partagés en famille et l’importance de la cuisine traditionnelle. En souhaitant offrir aux Marocains une expérience enrichissante et mémorable, Samsung les invite à explorer de nouvelles saveurs et à créer des souvenirs durables. L’un des temps forts de la campagne est la participation d’une personnalité influente qui se réunit avec sa petite famille pour incarner l’authenticité marocaine. Autour d’un repas, ils célèbrent avec joie l’Aïd Al-Adha en savourant ces précieux moments, invitant les Marocains à s’immerger dans l’esprit de cette période.

Dans le cadre de cette campagne, Samsung Electronics présente également des plats traditionnels revisités pour Aïd Al-Adha, offrant ainsi des idées de recettes fraîches et passionnantes pour sublimer l’expérience culinaire festive. Ces idées seront une source d’inspiration pour les familles souhaitant apporter une touche d’originalité à leurs célébrations.

Au cœur de cette campagne, le réfrigérateur occupe une place prépondérante, garantissant une préparation optimale du foyer pour les festivités de l’Aïd Al-Adha. Les clients auront la chance exclusive de bénéficier d’offres attractives et de réductions avantageuses sur cet appareil essentiel ; à l’achat d’un réfrigérateur Samsung, ils peuvent gagner instantanément des cadeaux Samsung . Grâce à ces promotions exceptionnelles, Samsung Electronics souhaite offrir aux Marocains la possibilité de créer un environnement propice à des moments de partage et de préparation culinaire pendant cette période spéciale de célébration.