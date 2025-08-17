Où en est l’e-sport au Maroc ? L’analyse de Hicham El Khlifi (VIDEO)

Industrie culturelle, levier technologique, opportunité économique : le gaming et le e-sport s’imposent au Maroc comme un moteur d’avenir. C’est précisément ce défi qui a été au cœur de la table ronde organisée dans le cadre du Cercle des ÉCO du groupe Horizon Press. Intitulée «Gaming et e-sport : une industrie émergente à fort potentiel», cette rencontre, animée par Hicham Bennani, directeur général délégué du groupe et responsable du Pôle éditorial, a réuni des acteurs clés du domaine: Ghyzlaine Alami Marrouni, directrice exécutive en charge du Marché des particuliers et professionnels chez Attijariwafa bank, Brahim Amdouy, corporate communication and content manager chez inwi, Hicham El Khlifi, président de la Confédération africaine de e-sport et de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques (FRMJE), Nissrine Souissi, directrice du Développement de l’industrie du gaming et des Systèmes d’information au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que Bassem Gharsalli, vice-président et country manager Afrique du Nord-Ouest chez Mastercard.

D’entrée de jeu, Hicham Bennani a posé le décor. Il ne s’agissait pas seulement de décrypter un phénomène de société, mais bien d’analyser une filière industrielle naissante, structurée autour de ses usages, de ses modèles économiques et de son ancrage culturel. À ses côtés, Hicham El Khlifi, président de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques (FRMJE) et de la Confédération africaine d’e-sport, a très vite rappelé l’ampleur du phénomène.

Avec un chiffre d’affaires mondial estimé à 240 milliards de dollars, soit cinq fois plus que celui de l’industrie du cinéma, le jeu vidéo représente un empire économique global. «Le gaming, c’est l’arbre. L’e-sport, c’est le fruit. Pour récolter ce fruit, il faut des racines solides, un tronc structuré, des branches bien nourries. Le Maroc est en train de bâtir cet arbre», a-t-il résumé.