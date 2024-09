Les téléviseurs Samsung QLED certifiés « True Cinema Black » et « HDR Brightness Accuracy »

Samsung Electronics Co., Ltd annonce que sept modèles de sa gamme Neo QLED et QLED 2024 sont les premiers de l’industrie à recevoir les certifications True Cinema Black et HDR Brightness Accuracy délivrées par le Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), un institut leader allemand de certification en génie électrique.

« La technologie continue d’évoluer, nous permettant d’offrir une expérience cinématographique inégalée directement chez nos clients », a déclaré Yongjae Kim, vice-président exécutif et chef adjoint de l’équipe de recherche et développement de la division Visual Display Business. « Nous nous engageons à établir les normes les plus élevées en matière de qualité d’image pour les téléviseurs haute résolution et grand écran, et nous sommes fiers que nos téléviseurs Neo QLED aient obtenu ces premières certifications de l’industrie décernées par le VDE ».

Donner vie aux couleurs des films

Six modèles Neo QLED 8K et 4K 2024 de Samsung, ainsi qu’un modèle QLED 4K, obtiennent la première certification HDR Brightness Accuracy de l’industrie. Cette certification garantit que ces modèles reproduisent avec précision les niveaux de luminosité du contenu HDR, respectant ainsi les normes HDR et offrant une qualité d’image proche de ce que l’œil humain perçoit.

La technologie HDR améliore à la fois les zones claires et sombres d’une image, offrant des visuels détaillés et réalistes qui donnent vie aux films. Que ce soit dans un salon, une chambre, un bureau ou une cuisine, les téléviseurs Neo QLED et QLED de Samsung offrent aux clients la possibilité de profiter d’une qualité cinématographique exceptionnelle dans n’importe quel environnement.

Élever l’expérience de visionnage à domicile

Ces sept modèles de la gamme Neo QLED et QLED 2024 de Samsung ont également établi une nouvelle référence en matière de divertissement à domicile en devenant les premiers à obtenir la certification True Cinema Black, qui met en évidence les performances exceptionnelles de gradation locale. Les téléviseurs sont capables de transformer des films au format large en format 4:3, s’adaptant parfaitement à l’écran sans aucun halo lumineux, préservant ainsi l’intégrité cinématographique.

La certification est basée sur des évaluations strictes des niveaux de noir dans la zone Letterbox de l’écran, garantissant que ces zones restent profondes et immersives lors de la visualisation de séquences officielles de l’American Society of Cinematographers (ASC) – dans le respect des directives de la Video Electronics Standards Association (VESA®). Les performances supérieures de gradation locale éliminent les interférences lumineuses indésirables, permettant aux téléspectateurs de vivre les films comme ils étaient prévus, avec des noirs profonds et des détails vifs, semblables à une expérience de cinéma.