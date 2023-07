Renault Maroc affiche un bon cru au premier semestre 2023

Au premier semestre de l’année, Renault Group Maroc maintient son leadership industriel et commercial et conforte son rôle de locomotive de la filière automobile marocaine.

La production au premier semestre 2023 des deux usines Renault Group au Maroc, en hausse de 9,33 % par rapport au premier semestre 2022, a atteint 185.548 véhicules dont 140.104 pour l’usine de Tanger et 45.444 pour l’usine Renault de Casablanca, la SOMACA. Côté exportation, Renault Group Maroc a exporté 154.559 véhicules, soit une augmentation de 10 % par rapport à la même période de l’an dernier.

Sur le plan commercial, Renault Group Maroc marque son leadership à fin juin 2023 avec Dacia et Renault respectivement à la 1re et la 2e place du marché marocain, avec 23,7 % de part de marché pour la marque Dacia et 16,6 % de part de marché pour la marque Renault. 1 véhicule sur 4 au Maroc est vendu par Renault Group Maroc.

Un premier semestre marqué par l’annonce de l’affectation de Dacia Jogger, nouveau-né de la marque en versions thermique et pour la première fois hybride au Maroc, à l’usine de Tanger à partir du deuxième trimestre 2024. Ce nouveau projet vient renforcer la confiance du groupe dans la plateforme industrielle nationale et confirmer l’introduction des technologies d’électrification de la fabrication marocaine annoncée en juin 2021 lors du renouvellement des accords visant à consolider l’écosystème Renault.

Ce premier semestre 2023 est également marqué par deux annonces majeures. D’une part, la signature de la convention de partenariat entre Renault Group Maroc, le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, et le Ministère de l’Industrie & du Commerce visant à soutenir l’OFPPT dans la mise en place de programmes de formations adéquats pour accompagner l’évolution et le développement de l’industrie automobile marocaine.

D’autre part, la signature d’un mémorandum d’entente entre Renault Group, le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation politiques publiques (MICEPP), le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration (MTERA) et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) pour la création d’une filiale de Renault Group au Maroc « Renault Digital Maroc ».

Une nouvelle entité dédiée au développement de produits digitaux et ayant pour objectif de prendre en charge le développement et la maintenance de produits digitaux pour les différents métiers du groupe et ses clients dans le monde. La nouvelle filiale marocaine vise à innover et délivrer de la valeur digitale, avec des équipes expertes et pluridisciplinaires qui participeront au développement stratégique pour transformer durablement l’industrie automobile et les mobilités de demain.