Renault Kardian : le nouveau SUV made in Morocco disponible dès le 15 novembre

Renault Maroc dévoile son tout nouveau SUV compact, le Renault Kardian, disponible à la commande dès le 15 novembre 2024 dans l’ensemble du réseau marocain. Fabriqué à Casablanca dans l’usine La Somaca, ce modèle « Made in Morocco » marque une étape clé du « Renault International Game Plan 2027 ».

Conçu spécifiquement pour le segment B, le Kardian allie design moderne, technologie avancée et confort, répondant aux exigences des conducteurs marocains avec une offre accessible et polyvalente.

Le Kardian se décline en trois finitions – équilibre, techno, et iconic – et propose une double motorisation : un moteur diesel 1.5 dCi de 102 ch avec boîte manuelle (BVM) et un moteur essence 1.0 TCe de 100 ch avec boîte automatique (BVA). Les tarifs démarrent à 179 000 dirhams TTC pour la version équilibre en diesel et atteignent 205 000 dirhams TTC pour la version iconic, le haut de gamme. En essence, les prix vont de 190 000 dirhams TTC pour la version équilibre à 200 000 dirhams TTC pour la version techno. Les premières livraisons aux clients sont prévues pour le 2 décembre 2024.

Le Directeur Général de Renault, Mohamed Bennani, a souligné l’importance de ce lancement : « Renault Kardian, premier véhicule issu du plan Renault International Game Plan 2027, est un pilier ‘Made in Morocco’ pour la marque : un SUV polyvalent et accessible qui vient consolider notre position sur le segment B. Le lancement de Kardian au Maroc appuie notre ambition de renforcer notre leadership en nous engageant sans relâche à apporter de la valeur à nos clients ».

Mehdi Yaroub, Directeur marketing de Renault, a également exprimé son enthousiasme pour ce modèle : « Renault Kardian, le nouveau SUV compact et urbain, vient renforcer notre offre sur le segment B, le plus dynamique et convoité du marché automobile, représentant plus de 52% des ventes en véhicules particuliers. Grâce à ses atouts, Kardian devient un pilier essentiel pour consolider notre solide position sur le marché ».

Avec son tableau de bord numérique de 7 pouces, son écran multimédia de 8 pouces équipé des réglages MULTI-SENSE, et ses neuf systèmes d’aide à la conduite (ADAS), le Renault Kardian promet une expérience de conduite sécurisée et confortable. Arborant le logo « Nouvel’R » et une signature lumineuse distinctive, ce SUV se décline en sept teintes, dont le nouveau Vert Barents, et propose un toit biton noir pour les versions techno et iconic. Ce lancement renforce la position de Renault sur le marché marocain, affirmant le rôle de Renault Kardian comme acteur stratégique pour le segment B, le plus prisé du Maroc.