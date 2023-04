G2T Global Awards : Renault Group Maroc remporte 2 distinctions

Renault Group Maroc et son Directeur général, Mohamed Bachiri, ont été primés lors des « G2T Global Awards 2023 » organisés à Marrakech. Mohamed Bachiri, Directeur général de Renault Group Maroc a été primé dans la catégorie « 100 meilleurs Présidents exécutifs arabes » où il figure à la 3e position, alors que Renault Group Maroc a décroché le Prix de « l’excellence industrielle de l’année 2022 ».

Ces consécrations récompensent les performances industrielles du Groupe, fruit d’un travail de longue haleine. C’est aussi une nouvelle consécration pour le « Made in Morocco » et une belle reconnaissance du travail des équipes de Renault Group Maroc.

« G2T Global Awards » récompense chaque année des entreprises et personnalités du monde arabe qui se sont distinguées par leurs réalisations et performances dans différents secteurs d’activité.

En 15 ans, Renault Group Maroc est passé de la fabrication de 10.000 voitures annuellement à la SOMACA à devenir la locomotive de la filière automobile du Royaume.

Avec ses deux usines, à Tanger et Casablanca, une capacité de production de 440.000 véhicules par an et un écosystème de fournisseurs qui a triplé en 5 ans, le groupe contribue activement à la promotion de l’industrie automobile marocaine et du « Made in Morocco ». La production marocaine du Groupe a par ailleurs représenté en 2022 70 % des exportations de véhicules du royaume et plus de 17 % des ventes mondiales du groupe dans plus de 70 pays en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.