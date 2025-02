Renault Group Maroc : une trajectoire verte et compétitive

Renault Group Maroc s’impose comme un acteur clé de l’industrie automobile nationale, alliant performance industrielle et engagement écologique.

Avec une production record en 2024, Renault Group Maroc s’efforce d’inscrire cette croissance dans une dynamique de développement durable, en intégrant des solutions innovantes pour réduire son empreinte carbone et améliorer son efficacité énergétique.

L’usine Renault de Tanger, modèle unique dans l’industrie automobile, illustre cette ambition. Son fonctionnement repose sur une approche énergétique durable, où plus de 90% de l’énergie thermique est issue de sources renouvelables. La chaufferie biomasse alimente le processus de peinture, réduisant ainsi la dépendance aux énergies fossiles.

Par ailleurs, la totalité des besoins électriques du site est couverte par l’énergie éolienne de la région, garantissant une production entièrement décarbonée.

L’impact environnemental est également maîtrisé grâce à une gestion exemplaire de l’eau. L’usine est conçue pour être «zéro rejet d’effluent industriel», avec un recyclage intégral des eaux usées industrielles, économisant près de 900 m³ par jour. Ces avancées permettent de réduire la consommation d’eau de 70% par rapport aux standards classiques, un atout majeur pour un pays confronté au stress hydrique.

Face à l’évolution des réglementations internationales, notamment l’interdiction des moteurs thermiques en Europe et l’instauration du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM), Renault Group Maroc ajuste sa stratégie. L’usine de Tanger s’oriente vers l’électrification avec la production de véhicules 100% électriques comme le Mobilize Duo/Bento.

Toutefois, pour répondre à la diversité des marchés, l’entreprise continue de produire des modèles thermiques et hybrides, à l’instar du Renault Kardian, destiné à l’Amérique latine, ou encore des gammes Dacia Jogger et Duster, adaptées aux besoins locaux en motorisation hybride et diesel.

Le développement du véhicule électrique au Maroc en est à ses débuts, freiné par un manque d’incitations publiques et d’infrastructures de recharge.

Malgré cela, Renault accélère sa transition avec des modèles comme la Dacia Spring, déjà le véhicule électrique le plus vendu au pays. Le lancement de la Mégane E-Tech en 2024 s’inscrit également dans cette dynamique, soutenu par une diversification progressive des motorisations hybrides et essence.

Pour accompagner cette transformation, Renault Group Maroc collabore avec l’AIVAM (Association des importateurs et distributeurs automobiles) pour encourager le déploiement des bornes de recharge.

La transition vers une mobilité propre nécessite une approche globale, combinant subventions, infrastructures adaptées et une offre technologique accessible. Renault Group Maroc se positionne ainsi à l’avant-garde d’une industrie automobile plus verte et compétitive, alignée sur les ambitions du Royaume pour un avenir décarboné.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO