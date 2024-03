Renault Group Maroc : mobilisation pour le relogement des familles touchées par le séisme d’Al Haouz

Renault Group Maroc et sa Fondation poursuivent leur engagement envers les communautés sinistrés par le séisme et déploient un projet de relogement durable transformant des conteneurs maritimes en logements fonctionnels.

Mené en collaboration avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité et en partenariat avec la Fondation CMA CGM qui a fait don de 50 conteneurs, ce projet vise à offrir un habitat sécurisé et durable à 44 familles du douar Toulkine dans la province d’Al Haouz.

Le projet de transformation comprend 44 logements, 4 conteneurs dédiés aux sanitaires et 2 salles de classes qui ont nécessité plusieurs étapes de travaux qui comprennent : la création des portes et fenêtres, le revêtement et isolation des murs et des sols, les travaux d’alimentation électrique, les travaux de plomberie et évacuation sanitaire, la peinture extérieure, le terrassement du terrain et les raccordements en eau et en électricité.

Réalisé à l’usine Renault Group de Tanger, ce projet de transformation a nécessité près de 6.000 heures de travail et a mobilisé plus de 50 collaborateurs de Renault Group Maroc avec la contribution de huit entreprises spécialisées qui ont apporté leur expertise pour mener à bien les différentes phases du projet.

Le rendu a été constaté lors de la visite du 6 mars de Monsieur Rachid Benchikhi, Gouverneur de la Province d’Al Haouz, en présence de Monsieur Mohamed Bachiri, Directeur Général de Renault Group Maroc et des représentants de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, ainsi que les représentants des entreprises participantes : Cegelec, Vinci Energies, Yanigo, Snabi Negoce, Sowama, Transmel, Logic Trans, XPO, TTAM & SJL.

Ce projet illustre l’engagement continu de Renault Group Maroc et de la Fondation Renault Maroc envers les communautés touchées par le séisme avec l’appui des partenaires de son écosystème de fournisseurs.