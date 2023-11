Education : la Fondation Renault Maroc rénove intégralement l’école primaire Melloussa

Mohamed Bachiri, Directeur Général de Renault Group Maroc, et Président de la Fondation Renault Maroc, accompagné d’une délégation de Renault Group Maroc et de la Fondation Renault Maroc, ont visité l’école primaire publique « Groupe Scolaire Melloussa », le 4ème établissement scolaire intégralement rénové par la Fondation Renault Maroc dans la commune de Melloussa, proche de l’usine Renault Group de Tanger.

La visite a eu lieu en présence de représentants des autorités locales, de la direction provinciale de l’éducation nationale et de la direction de l’école. Elle a permis de constater les travaux de réaménagement réalisés par la Fondation Renault dans le but d’améliorer l’attrait de l’apprentissage et de favoriser la rétention scolaire en milieu rural.

La rénovation complète de l’école primaire « Groupe Scolaire Melloussa » qui accueille plus de 200 élèves a nécessité la remise en état du réseau électrique, le réaménagement des sanitaires, le raccordement des fosses septiques, le revêtement des sols de l’ensemble des classes, le dallage et réaménagement de la cour, la sécurisation du pourtour et du portail d’accès, la remise à niveau des toitures ainsi que la peinture intégrale de l’établissement.

A travers ces amélioration des infrastructures scolaires la Fondation cherche en premier lieu à soutenir l’accès à un environnement accueillant et sécurisé qui impacte positivement la rétention scolaire, l’engagement des élèves et les performances académiques.

La Fondation Renault Maroc s’est engagée dans le développement d’initiatives sociales dans les régions d’implantation du groupe, en investissant en particulier l’axe de l’éducation et celui de la prévention routière. Pour rendre l’éducation plus accessible et lutter efficacement contre les différentes causes de l’abandon scolaire, la Fondation a développé des initiatives telles que la mise en place des classes d’enseignement préscolaire pour les plus jeunes, la réhabilitation d’écoles publiques, des projets éducatifs parascolaire pour appuyer l’accès aux livres, des solutions efficaces de mobilité pour les collégiens, l’octroi de bourses pour les lycéens méritants, ou encore, les projets d’insertion par la formation qualifiante.