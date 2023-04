La transition énergétique du secteur du textile se dessine (VIDEO)

Dans le cadre du développement du secteur du textile marocain et l’accompagnement de sa transition énergétique, deux protocoles d’accord ont été signés, mardi 18 avril 2023 à Rabat lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Le 1er protocole d’accord porte sur la promotion du développement durable dans le secteur textile et a été signé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, le Directeur pour le Maroc et Djibouti de la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale et la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents, et le Président de l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH).

Cet accord vise la décarbonation du secteur marocain du textile et de l’habillement, le développement de la production circulaire et la promotion du secteur.

Il permettra, à ce titre, de faire de bénéficier des projets stratégiques et transformateurs des services techniques et financiers d’IFC et d’appuyer la sensibilisation et la formation des PME aux pratiques de circularité.

Il vise, en outre, à accompagner des entreprises à adopter de nouvelles pratiques commerciales et de nouvelles technologies notamment à travers des mises à niveau techniques et la réalisation des plans d’expansion et/ou accès au capital.

Le protocole d’accord permettra également à encourager des marques internationales à s’approvisionner au Maroc et fournir des financements à des producteurs mondiaux de tissu pour le développent de leurs activités au Maroc.

Le 2e protocole d’accord concerne un projet d’investissement intégré de la société RECICLADOS portant sur la création d’une nouvelle unité de fabrication de fils, tissus et vêtements recyclés. Avec un investissement de 695 millions de dirhams, ce projet permettra la création, à terme, de plus de 6245 emplois directs et indirects.

Mezzour a déclaré à cette occasion « le Maroc s’est résolument engagé dans la connexion de son industrie au développement durable. À travers la signature de ces protocoles d’accord, nous amorçons aujourd’hui un tournant important dans la mise à niveau du secteur du textile national et son accompagnement à se conformer aux mutations profondes que connait l’écosystème textile mondial en matière de développement durable. C’est donc une étape importante dans notre ambition de faire du Maroc un acteur de premier plan dans l’industrie textile mondiale de demain ». Et d’ajouter « L’objectif est d’accélérer la transition vers une industrie textile, responsable verte et durable, de gagner en compétitivité et de permettre à nos acteurs industriels nationaux de mieux se positionner par rapport à leurs concurrents ».

Xavier Reille, Directeur IFC pour le Maghreb et Djibouti, a souligné : « Notre partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce du Maroc, l’Association Marocaine des Industries de Textile et de l’Habillement et Reciclados Tanger permettra au Maroc de développer son industrie textile phare de manière durable. IFC est particulièrement bien positionnée pour aider le Maroc à accéder au capital et à l’expertise dont il a besoin pour assurer la transition vers une production textile à faible émission de carbone et à zéro déchet qui soutient la croissance et l’emploi. »

À travers son projet d’investissement, la société RECICLADOS compte se positionner en tant que leader national dans la fabrication de fils, tissus et vêtements recyclés, pour le marché européen, américain et aussi marocain.

Le protocole d’accord a été signé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, et le Directeur général de la société RECICLADOS.

La société RECICLADOS, filiale du Groupe espagnol Textile HALLOTEX, est spécialisée dans la fabrication de fibres recyclées. Créée en 2019, la société est basée à Tanger.