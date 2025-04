TAMWILCOM s’associe à Flat6Labs pour lancer un programme d’accélération des startups innovantes (VIDEO)

À l’occasion du GITEX Africa 2025, TAMWILCOM, institution de financement des entreprises au Maroc, signe un partenariat avec Flat6Labs, l’un des principaux accélérateurs de startups de la région MENA. Cette action s’inscrit dans le cadre de la collaboration conclue avec la Société financière internationale (IFC) en décembre 2023, visant à mettre en place une offre d’accélération des startups marocaines.

En vertu de ce partenariat, Flat6labs et TAMWILCOM lancent un programme d’accélération des startups marocaines avec une attention particulière accordée á celles évoluant dans les secteurs à fort potentiel : AgriTech, FinTech, Industrie 4.0, CleanTech/GreenTech, Santé, Big Data, IA, …

« TAMWILCOM poursuit son engagement au profit des startups et des entreprises technologiques marocaines. L’expertise de Flat6Labs aidera à structurer une étape clé du parcours entrepreneurial : l’accélération des projets innovants, condition essentielle à une levée de fonds réussie. Ce programme permettra aux startups d’accéder à un accompagnement de haut niveau de la part de Flat6labs, complété par une offre de financement appropriée.”, explique Hicham Zanati Serghini, Directeur Général de TAMWILCOM.

Ce financement permettra d’accélérer l’étape de levée de fonds en capital risque.

« La collaboration d’IFC avec TAMWILCOM, qui s’inscrit dans le partenariat de longue date du Groupe de la Banque mondiale, viendra renforcer l’offre de financement destinée aux start-up et aux entreprises innovantes marocaines, notamment dans la phase cruciale de démarrage, et favorisera ainsi l’innovation technologique au Maroc, ajoute David Tinel, représentant régional d’IFC pour le Maghreb. Cette collaboration témoigne de notre engagement à soutenir une croissance durable et inclusive, portée par le secteur privé, afin de créer davantage d’emplois de qualité. »

Flat6Labs, de son côté, aura pour mission de concevoir et mettre en œuvre un programme complet d’accompagnement, axé sur la préparation des startups à la levée de fonds.

« Les objectifs assignés à ce programme font partie de notre ADN : libérer le potentiel de startups à fort impact, en leur apportant les outils nécessaires pour grandir, se structurer et attirer les financements dont elles ont besoin pour se développer à l’échelle nationale et internationale. », précise Yehia Houry, Chief Programs Officer chez Flat6Labs.

Les deux partenaires affirment ainsi leur engagement commun en faveur de l’émergence d’un écosystème entrepreneurial marocain plus structuré, plus compétitif et tourné vers l’innovation et ce en cohérence avec les ambitions du Royaume en matière d’innovation technologique.

À propos d’IFC

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, est la plus importante institution mondiale d’aide au développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Elle mène des opérations dans plus de 100 pays, consacrant son capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et d’opportunités dans les pays en développement. Au cours de l’exercice 2024, IFC a engagé un montant record de 56 milliards de dollars en faveur de sociétés privées et d’institutions financières dans des pays en développement, en s’appuyant sur des solutions du secteur privé et en mobilisant des capitaux privés pour créer un monde sans pauvreté sur une planète vivable. Pour en savoir plus, consulter www.ifc.org.

A propos de Fat6labs

Flat6Labs est parmi les principales sociétés de capital-risque d’amorçage de la région MENA. Elle gère actuellement des programmes réputés de la région. Chaque année, Flat6Labs investit dans plus de 100 startups innovantes, axées sur la technologie. Flat6Labs gère plusieurs fonds d’amorçage dont le total des actifs sous gestion dépasse 85 millions de dollars.

A propos de TAMWILCOM

Société Anonyme détenue par l’État marocain, TAMWILCOM est une institution financière publique. En parallèle à son activité de garantie, TAMWILCOM intervient avec ses partenaires du secteur financier pour répondre aux gaps de financement des entreprises marocaines, grâce à une panoplie de mécanismes de financement adaptés à chaque étape de leur cycle de vie.

Son activité en faveur des startups est déployée au titre du Fonds Innov Invest (FII) qu’elle gère pour le compte du Ministère de l’Économie et des Finances et financé par le Banque mondiale.