Holmarcom et IFC unissent leurs forces pour la finance en Afrique

Le Groupe Holmarcom et la Société financière internationale (IFC) ont concrétisé

l’entrée d’IFC dans le capital de Holmarcom Finance Company (HFC), renforçant leur engagement commun en faveur d’une finance durable et inclusive en Afrique.

Ce partenariat stratégique, en vertu duquel IFC a acquis une participation minoritaire dans HFC à hauteur de 1,35 milliard de dirhams, a obtenu les autorisations réglementaires requises de Bank Al-Maghrib, du Conseil de la Concurrence et de l’Office des Changes. Holmarcom restera détenteur d’une participation majoritaire dans le capital de HFC qui s’impose aujourd’hui comme un groupe financier diversifié et intégré.

Cette alliance s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de HFC dont les ambitions de croissance s’articulent autour du renforcement de la position de ses filiales dans le secteur des assurances et le secteur bancaire, la diversification de ses métiers financiers et l’accélération de son expansion en Afrique subsaharienne, tout en multipliant les effets de synergie entre ses différentes activités.

« Cette alliance avec IFC reflète notre vision commune de bâtir un secteur financier performant et durable, au service de nos clients et des économies africaines », a déclaré Mohamed Hassan Bensalah, Président Directeur Général du Groupe Holmarcom, avant de rajouter « Elle marque une nouvelle étape dans notre engagement à proposer des solutions responsables et à fort impact, en phase avec les enjeux de transformation du Royaume et du Continent. »

La prise de participation d’IFC dans le capital de HFC a pour objectif d’accompagner ses projets de développement tant sur le marché marocain que sur les marchés subsahariens majeurs. Elle vise par ailleurs à soutenir la croissance de l’assurance et à améliorer l’accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises, en particulier celles détenues par des femmes et à appuyer le développement de projets verts, favorisant ainsi une transition vers une économie plus responsable et durable.

HFC bénéficiera, par ailleurs, de l’accompagnement conseil d’IFC en vue de renforcer son cadre de gouvernance de la durabilité. Cet appui lui permettra de mieux intégrer les enjeux environnementaux et sociaux au cœur de son modèle de développement et de générer un impact positif et tangible dans ses territoires d’intervention.