Blessure : Sofyan Amrabat sera opéré de la cheville

Le milieu de terrain international marocain Sofyan Amrabat va subir une intervention chirurgicale à la cheville, suite à l’aggravation de la blessure qu’il a contractée sous les couleurs du Real Betis, en Espagne.

Selon l’agence de presse espagnole, Amrabat sera opéré aux Pays-Bas par son médecin personnel, en concertation et en coordination avec le Real Betis ainsi qu’avec le club turc de Fenerbahçe, détenteur de son contrat.

Amrabat a pris part à la récente Coupe d’Afrique des Nations 2025 avec la sélection marocaine, mais l’aggravation de sa blessure l’a contraint à manquer les rencontres face à la Zambie, la Tanzanie, le Nigeria et le Sénégal. Il n’a disputé que vingt-cinq minutes lors du quart de finale contre le Cameroun.

Le joueur s’était blessé le 27 novembre dernier lors d’un match du Real Betis en Ligue Europa, à la suite d’un violent choc avec son coéquipier Isco Alarcón.

Après l’intervention chirurgicale, l’international marocain devra observer une période de repos d’environ trois semaines, avant d’entamer un programme de rééducation spécifique, puis de reprendre progressivement les entraînements individuels et collectifs.