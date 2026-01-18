CAN 2025 : Maroc et Sénégal dos à dos à la mi-temps (0-0)

Ce dimanche 18 janvier 2026, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, la grande finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Maroc, pays hôte, et le Sénégal a offert une première période très équilibrée. À la mi-temps, le score est resté vierge : 0-0.

Les deux équipes ont mis l’accent sur la solidité défensive et la prudence dans leurs constructions. Le Maroc, poussé par son public, a essayé d’imposer son rythme mais n’a pas réussi à convertir ses incursions en occasions franches avant la pause.

De son côté, le Sénégal a fait preuve de discipline tactique, limitant les espaces pour les Lions de l’Atlas tout en cherchant des opportunités en contre-attaque.

La seconde période s’annonce décisive, avec l’histoire du football africain en jeu pour les deux nations.