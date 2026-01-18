Finale de la CAN: les grands clubs européens soutiennent les Lions de l’Atlas

Par LeSiteinfo avec MAP

Les grands clubs européens ont apporté un fort soutien aux Lions de l’Atlas qui disputent, ce dimanche (20h00), la finale de la Coupe d’Afrique des Nations-2025 face au Sénégal, au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Dans une capsule vidéo publiée sur les réseaux sociaux du Real Madrid, les Merengue ont adressé des messages d’encouragement à leur coéquipier Brahim Diaz. Mbappé, Bellingham, Arda Guler, Thibaut Courtois, Carreras ou encore le jeune Gonzalo Garcia ont souhaité bonne chance au buteur de la CAN Maroc-2025.

Dans une autre vidéo, les joueurs du Paris Saint Germain ont exprimé leur soutien à Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye. « Bonne chance et que le meilleur gagne », disent-ils.

Les joueurs de l’Olympique de Marseille ont, également, enregistré une vidéo dans laquelle ils témoignent de leur encouragement pour leur coéquipier Nayef Aguerd.

Manchester United a, de son côté, fait part de son soutien à Noussair Mazraoui. « El Haj Mazraoui fin prêt pour la finale », indiquent les Red Devils.

Pour sa part, l’AS Rome a souhaité bonne chance à Neil El Aynaoui « pour écrire l’histoire des Lions de l’Atlas face au Sénégal ». « Courage Lion », écrit la Lupa sur ses pages officielles.

Même son de cloche chez le Real Bétis qui écrit: « Nos Lions au rendez-vous. Bonne chance à Ezzalzouli et Amrabet.

S.L.