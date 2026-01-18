Vêtu du maillot du Maroc, IShowSpeed est arrivé au stade Moulay Abdellah (VIDEO)

Le célèbre streamer américain IShowSpeed est arrivé, ce dimanche, au stade Moulay Abdellah de Rabat pour assister à la finale de la CAN 2025, qui mettra aux prises le Maroc et le Sénégal. Sa présence n’est pas passée inaperçue et a rapidement attiré l’attention des supporters présents aux abords du stade.

Vêtu du maillot des Lions de l’Atlas, le jeune streamer, suivi par des millions d’abonnés à travers le monde, a suscité une grande effervescence parmi les fans, notamment les plus jeunes, qui n’ont pas hésité à immortaliser ce moment par des photos et des vidéos.

Sa présence au stade Moulay Abdellah illustre l’ampleur médiatique de cette finale de la Coupe d’Afrique des Nations, qui dépasse largement le cadre sportif et capte l’attention de personnalités influentes à l’échelle mondiale.

