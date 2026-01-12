Aziz Akhannouch annonce son départ de la présidence du RNI

Par LeSiteinfo avec MAP

Il n’y aura pas de troisième mandat pour Aziz Akhannouch à la tête du Rassemblement National des Indépendants (RNI).

Arrivé au terme de son deuxième mandat, le président du parti de la Colombe a annoncé sa démission à l’issue d’une réunion du bureau politique du RNI. « C’était l’une des réunions du bureau politique les plus émouvantes que j’ai eu à présider », a déclaré Aziz Akhannouch à la sortie de cette rencontre.

Le chef du RNI a indiqué que les membres de la direction du parti avaient unanimement insisté pour lui accorder un troisième mandat. « Mais il n’était pas question pour moi de renoncer à mes principes », a-t-il affirmé, soulignant son attachement au respect des statuts du RNI et aux règles de gouvernance interne du parti.

Congrès extraordinaire du RNI le 7 février à El Jadida

Dans ce contexte, le RNI a annoncé la tenue de son Congrès extraordinaire le 7 février prochain à El Jadida. Selon un communiqué du parti, le bureau politique a également approuvé la liste des membres de la commission préparatoire chargée de l’organisation de ce congrès.

Le dépôt des candidatures à la présidence du RNI sera ouvert du 12 au 21 janvier au siège central du parti à Rabat, précise la même source.

Amazighe, réformes et bilan gouvernemental

Par ailleurs, le bureau politique du RNI a salué les mesures gouvernementales visant à mettre en œuvre le caractère officiel de la langue amazighe et à renforcer sa présence dans les différentes sphères de la vie publique, notamment l’éducation, l’administration, les médias et la culture. Ces actions contribuent, selon le parti, à la préservation d’une composante essentielle de l’identité nationale marocaine et à la consolidation des valeurs de pluralisme et de diversité culturelle.

Le bureau politique s’est également félicité des réalisations gouvernementales jugées « exceptionnelles », en particulier sur les plans économique et social. Ces résultats sont, selon le RNI, confirmés par plusieurs indicateurs émanant d’institutions nationales et internationales.

Réformes structurantes et gouvernance

Ces acquis sont présentés comme le fruit des « grands choix réformateurs » engagés par l’Exécutif et de la mise en œuvre « progressive et responsable » de chantiers structurants, notamment la généralisation de la protection sociale, le soutien à l’investissement et le renforcement de la cohésion sociale.

Le parti a toutefois souligné que la poursuite de cette dynamique réformatrice dépend de l’intensification des efforts, de l’amélioration de l’efficacité des politiques publiques et de la consécration des principes de bonne gouvernance, afin d’assurer la pérennité des acquis et de promouvoir davantage de justice sociale et de développement.

Vie interne du RNI et nouvelle publication

Enfin, le bureau politique s’est réjoui du succès de la session ordinaire du Conseil national du RNI, estimant qu’elle reflète la dynamique positive du parti et consacre la pratique démocratique interne ainsi que le renforcement du travail institutionnel, tant au niveau national que régional.

Cette réunion a été marquée par la présentation d’un exposé de Mustapha Baitas sur les grandes lignes de la nouvelle publication du parti intitulée « La voie des réalisations ». Celle-ci s’appuie sur les conclusions de douze tournées de communication ayant réuni plus de 38.000 participants, ainsi que sur les résultats des « Discussions des Indépendants », organisées dans 77 communes à travers le Royaume.