CAN 2025 : aucune faille à la mi-temps entre le Sénégal et l’Égypte (0-0)

À la mi-temps de la demi-finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et l’Égypte, le score est nul et vierge (0-0) au stade de Tanger. La rencontre est intense et très disputée, avec deux équipes bien en place tactiquement et peu d’espaces laissés. Le Sénégal a tenté d’imposer son rythme, tandis que l’Égypte s’est montrée solide et disciplinée défensivement. Tout reste à faire en seconde période pour décrocher une place en finale.