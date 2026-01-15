Coupe du Roi : le Real Madrid éliminé par Albacete en huitièmes de finale (3-2)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid a été éliminé, mercredi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du Roi après sa défaite (3-2) sur le terrain d’Albacete, club de deuxième division.

L’équipe locale a ouvert le score à la 41e minute grâce à Javi Villar. Dès la reprise, le Real Madrid a égalisé par Franco Mastantuono (47e).

En fin de rencontre, le match s’est animé : Jefté a redonné l’avantage à Albacete (81e), avant que Gonzalo García ne ramène les deux équipes à égalité à la 90e minute. C’est finalement Jefté, auteur d’un doublé à la 93e minute, qui a offert la qualification au club de D2.

Cette élimination intervient dans une période de transition pour le club madrilène. Álvaro Arbeloa, 42 ans, a été promu de l’équipe réserve lundi dernier pour succéder à Xabi Alonso, limogé après la défaite en finale de la Supercoupe contre le FC Barcelone (3-2).