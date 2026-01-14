CAN 2025 : le Maroc écarte le Nigeria aux tirs au but et file en finale

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc a fait plier le géant nigérian au terme d’une demi-finale époustouflante. Solides, inspirés et déterminés, les hommes de Walid Regragui ont décroché, mercredi, leur qualification pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), confirmant leur statut de sérieux prétendant au sacre.

Vingt-deux ans après leur dernière apparition à ce stade de la compétition, les Lions de l’Atlas sont de retour en finale. Dans un Stade Prince Moulay Abdellah électrique, les coéquipiers de Achraf Hakimi ont franchi un nouveau cap, s’offrant une victoire de prestige face aux Super Eagles du Nigeria et une opportunité idéale de conserver le trophée à domicile.

Pour cette rencontre capitale, Walid Regragui a reconduit, pour la troisième fois consécutive, le même Onze de départ.

Un seul changement a été enregistré dans le camp nigérian : Wilfried Ndidi, suspendu pour accumulation de cartons, a été remplacé par Onyedika.

La première occasion marocaine n’a pas tardé. Dès la 3è minute de jeu, à la suite d’une mauvaise relance nigériane, Saibari récupère le ballon et se projette vers le but, mais sa frappe est contrée.

Les Super Eagles ont, ensuite, pris le temps de construire leur jeu, face à une équipe marocaine à l’affût du moindre espace pour ouvrir le score.

À la 9è minute, Brahim Diaz, servi à l’angle droit de la surface, élimine Onyemaechi avant d’enrouler une frappe du pied gauche. Nwabali, battu, voit le ballon passer tout près du poteau gauche.

La réaction nigériane intervient à la 14è minute, lorsque Lookman déclenche une frappe croisée et puissante du pied droit, repoussée avec autorité par Yassine Bounou.

Les deux sélections ont, ensuite, livré une féroce bataille, à la fois technique et physique, avec un léger avantage en possession de balle pour le Maroc (56 %) jusqu’à la 25è minute.

Malgré un pressing constant des Marocains, (5 tirs à 1 jusqu’à la 35è minute), ni Diaz de la tête, ni El Kaabi, ni encore Hakimi sur coup franc ne sont parvenus à débloquer la situation.

Dès la 30è minute, les hommes d’Éric Chelle ont opté pour un bloc bas afin de contenir les offensives marocaines.

Peu avant la pause, après un une-deux avec un partenaire, Saibari se crée un face-à-face et déclenche une frappe, mais Nwabali s’illustre en réalisant une parade à deux mains sur son côté fermé.

Après quelques minutes d’observation, le Maroc a repris son schéma offensif en seconde période, se procurant deux occasions sur le côté gauche par l’intermédiaire d’Ezzalzouli et d’El Kaabi, ce dernier se montrant légèrement en retard à la réception d’une passe de Mazraoui.

Les Lions de l’Atlas se sont montrés particulièrement dangereux sur le côté gauche, où Ezzalzouli a posé de nombreuses difficultés à Osayi.

Jusqu’à la 15è minute après le retour des vestiaires, les Super Eagles n’ont pas obtenu la moindre occasion nette.

En revanche, sur un dégagement de Bounou suivi d’une remise de Diaz, El Kaabi a failli prendre la défense nigériane de défaut, mais Bassey est bien revenu pour annihiler le danger.

Par la suite, les hommes de Walid Regragui ont peu à peu étouffé les Nigérians, ne leur laissant aucun répit.

Sur le côté gauche comme sur le flanc droit, les Marocains ont dominé le jeu, sans toutefois parvenir à mettre le ballon au fond des filets.

À la 79è minute, les Nationaux ont réclamé un penalty. Achraf Hakimi voit son tir stoppé dans la surface par Calvin Bassey, mais l’arbitre, sans recourir à la VAR, a laissé l’avantage et ordonné de poursuivre le jeu.

Les deux équipes n’ont pas réussi à se départager à l’issue du temps réglementaire. Place donc aux prolongations.

Les Lions de l’Atlas ont continué à dominer le jeu, tandis que les Nigérians se montraient très dangereux dès qu’ils avaient le ballon.

Au bout du suspens, les Lions de l’Atlas ont fini par l’emporter aux tirs au but (4-2) grâce à un Bounou héroïque.