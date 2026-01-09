Brahim Diaz dans l’histoire de la CAN

Par LeSiteinfo avec MAP

Auteur de l’ouverture du score face au Cameroun en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025, Brahim Diaz est devenu le premier joueur de l’histoire de la CAN à marquer lors de ses cinq premières apparitions en phase finale, un exploit inédit en 67 ans de compétition.

Diaz est également le seul joueur, depuis 57 ans, à avoir trouvé le chemin des filets lors des cinq premières rencontres d’une même édition. Il devient, en plus, le deuxième joueur à marquer contre cinq nations différentes au cours d’un même tournoi, après l’Égyptien Gedo en 2010.

Par ces performances jamais égalées, le joueur du Real Madrid confirme son statut d’homme fort de la sélection marocaine et de leader offensif des Lions de l’Atlas.

Avec des buts inscrits face aux Comores, au Mali, à la Zambie, à la Tanzanie et au Cameroun, Brahim Diaz, élu à deux reprises homme du match, réalise une CAN exceptionnelle et s’impose comme un sérieux prétendant au titre de meilleur joueur du tournoi.