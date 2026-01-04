CAN 2025 : les Lions de l’Atlas face au Cameroun en quarts de finale

Le Maroc connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Les Lions de l’Atlas affronteront le Cameroun, vainqueur de son huitième de finale face à l’Afrique du Sud (2-1). Le choc Maroc-Cameroun se disputera le vendredi 9 janvier à 20 heures.

Après leur victoire face à la Tanzanie, les hommes de Walid Regragui auront l’occasion de poursuivre leur parcours dans la compétition et de confirmer leur statut de favori. Les préparatifs sont déjà lancés, avec l’objectif clair de franchir ce cap et d’atteindre le dernier carré.