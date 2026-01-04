Miguel Gamondi : « On ne peut pas faire une erreur et jouer la victime »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de la Tanzanie, Miguel Gamondi, a indiqué, dimanche, que son équipe, bien qu’elle ait été éliminée en huitièmes de finale de la CAN par le Maroc (1-0), a pu tenir bon face à « l’une des meilleures équipes en Afrique ».

« Je ne suis pas totalement satisfait de la performance de mon équipe. Nous avons affronté l’une des plus grandes équipes du continent. La Tanzanie doit être fière de son parcours », a assuré Gamondi en conférence de presse d’après-match. « Le Maroc est une belle équipe qui s’est créée beaucoup d’opportunités et qui nous a imposé une forte domination », a analysé Gamondi, soulignant que c’était une expérience magnifique de jouer cette CAN.

« Nous avons pu affronter de grandes équipes. Si on compare le classement de la Tanzanie avec ses adversaires, l’écart est énorme, mais nous avons fait de notre mieux », a-t-il poursuivi, assurant que la Tanzanie doit continuer à progresser afin d’être prête pour la prochaine CAN.

« On ne peut pas faire une erreur et jouer la victime », a martelé Gamondi, reconnaissant que « les opportunités que nous avons ratées ont changé la physionomie du match ».

« En deuxième période, nous avons corrigé certaines erreurs et essayé de jouer avec énormément d’engagement afin de stopper les offensives marocaines », a-t-il encore dit.