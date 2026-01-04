Officiel : Azzedine Ounahi forfait pour le reste de la CAN

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a annoncé, dimanche, que le milieu de terrain des Lions de l’Atlas, Azzeddine Ounahi, est indisponible pour le reste de la compétition.

« Ounahi s’est blessé samedi lors des entraînements. Il souffre d’une déchirure au mollet. Il ne pourra pas jouer lors de cette CAN », a regretté Regragui en conférence de presse d’après match Maroc-Tanzanie (1-0), faisant savoir qu’Ounahi sera absent de cinq à six semaines.

« C’était une ancienne blessure qu’il a contractée à Girona. Malheureusement, nous avons perdu notre leader technique. Hier, c’était difficile pour tout le monde. Il fallait se qualifier pour lui », a ajouté Regragui.