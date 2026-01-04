Maroc-Tanzanie : un but de Brahim Diaz qualifie les Lions de l’Atlas en quarts

Le Maroc a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations en s’imposant face à la Tanzanie en huitièmes de finale. Dans une rencontre disputée et longtemps indécise, les Lions de l’Atlas ont su faire la différence en seconde période.

Après une première mi-temps équilibrée, la délivrance est venue à la 64e minute grâce à Brahim Diaz. L’attaquant marocain a inscrit l’unique but de la rencontre, concrétisant la domination progressive du Maroc et offrant une victoire précieuse à son équipe.

En quarts de finale, le Maroc affrontera le vainqueur du duel entre le Cameroun et l’Afrique du Sud, avec l’ambition de poursuivre son parcours dans la compétition et de confirmer son statut de favori.