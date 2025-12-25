Maroc-Mali : Mbappé est arrivé à Rabat pour assister au match

La star française Kylian Mbappé a répondu favorablement à l’invitation de son ami Achraf Hakimi pour assister au prochain match opposant le Maroc au Mali, prévu ce vendredi dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations.

Selon le quotidien français L’Équipe, Mbappé a reçu l’invitation de Hakimi et l’a acceptée immédiatement. Son avion a ainsi atterri ce jeudi soir à l’aéroport international de Rabat-Salé.

Le joueur du Real Madrid séjourne à Rabat en compagnie de certains membres de sa famille et sera présent au stade Prince Moulay Abdellah pour soutenir son ami lors de cette rencontre face au Mali.

La présence de Mbappé dans les tribunes du stade Prince Moulay Abdellah constitue un soutien de poids pour la star marocaine, tout en apportant un rayonnement médiatique international supplémentaire à ce match.

Pour rappel, la rencontre Maroc–Mali se jouera ce vendredi à 21h00, pour le compte de la deuxième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations.