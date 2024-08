Maroc-USA: revivez les buts des Lionceaux de l’Atlas (VIDEOS)

En rejoignant le dernier carré du tournoi olympique de football au terme d’un match maîtrisé de bout en bout face aux Etats-Unis (4-0), les Lionceaux de l’Atlas écrivent déjà une nouvelle page de l’histoire du ballon rond national se plaçant, par là même, en pôle position dans la course pour le Graal olympique. L’or en ligne de mire !

Dans un Parc de Prince Rouge et Vert, les protégés de Tarik Sektioui avaient à cœur de briller. Ils l’ont fait ! Une qualification historique pour les demi-finales des JO (Paris-2024) et de fortes chances de s’adjuger un métal, le plus précieux comme objectif ultime.

Face à des Américains costauds physiquement, les Nationaux se sont illustrés techniquement et mentalement.

Le début du match était timide de la part des deux équipes, avec un léger avantage pour les Lionceaux de l’Atlas sur le côté droit bien animé par un Hakimi ultra-rapide et un Akhomach bien virevoltant.

En effet, la première grosse occasion du match a été signée par le « sous-marin jaune », en conclusion d’une combinaison sur la côté droit. Son tir de gauche a été écarté par le portier américain, Patrick Schulte.

Quelques minutes après, Soufiane Rahimi a obtenu un pénalty. Le N° 9 marocain a pris ses responsabilité et l’a placé sur son angle fétiche. Premier but pour le Maroc.

#المغرب_امريكا

الغدنفر القعقاع العرندس الاسد #سفيان_رحيمي يصبح الهداف التاريخي لاسود الاطلس في تاريخ #الاولمبياد

الهدف الأول في شباك المنتخب الأمريكي من ركلة جزاء سجلها اللاعب سفيان رحيمي 💪🇲🇦❤️ pic.twitter.com/5WqShCK26h — Leɛyun 🇲🇦 ۞ (@5_ersito) August 2, 2024

Ayant battu le record de la légende Ahmed Faras en marquant son 4-ème but contre l’Irak, l’ancien rajaoui vient d’inscrire son nom un peu plus dans les annales des Jeux olympiques avec cette 5-ème réalisation.

Juste après ce but libérateur, Hakimi, en confiance à l’image de ses compatriotes, a bien cadré un coup franc, pas si fort pour tromper la vigilance de Schulte.

En toute maîtrise, les protégés de Tarik Sektioui ont géré la suite de la première mi-temps, tout en se créant des occasions par l’inarrêtable Akhomach et les accélérations subites de Ezzalzouli sur l’autre côté.

Dès l’entame de la seconde mi-temps, les Américains se sont, tout logiquement, projetés vers l’avant pour remettre les pendules à l’heure.

Très bien concentrés, les Lionceaux de l’Atlas ont attendu le moment propice pour faire le break.

A la réception d’un centre à ras de terre de Ezzalzouli, auteur d’une d’une accélération magistrale, Akhomach a couronné tous les efforts qu’il a déployés depuis le début du tournoi en doublant la mise.

AKHOMACH QUI FAIT EXPLOSER LE PARC 🇲🇦🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/h3xYdN6y2p — SOCCER212 (@SCCR_212) August 2, 2024

Quelques minutes plus tard, l’homme fort de l’équipe nationale, le Parisien Achraf Hakimi a triplé la mise à l’issue d’un rush de presque 50m et une frappe du gauche aussi précise que trompeuse.

حكيمي قطع الكره .. وقطع مسافة كبيرة .. وسجل ثالث اهداف المغرب وانهى الامور وحسمت مغربية ❤️🇲🇦 3-0 ..’70

اشرف حكيمي 🌟#المغرب_امريكا | #اولمبياد_باريس

pic.twitter.com/EimaZJ1wcb — الطوفان (@AlTufan97) August 2, 2024

Depuis, les Marocains ont négocié les péripéties du match, avant d’obtenir un pénalty qui leur a été accordé par l’arbitre après consultation de la VAR suite à une main dans la surface. Rahimi remplacé, El Mehdi Maouhoub à la charge… (4-0) pour le Maroc.

المغرب تسجل الهدف الررررابع 🚨🚨

موهووب يسجل ركلة الجزاء 😍⚽️💪#المغرب_امريكا pic.twitter.com/TAZH8qJfR0 — كورّجي (@Kwarjy) August 2, 2024

Après cette qualification historique pour les demi-finales, les Lionceaux de l’Atlas attendent l’Espagne ou le Japon qui s’affrontent dans un autre choc.. Rendez-vous prévu lundi.

S.L.