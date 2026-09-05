Mercato : Soufiane Boufal aurait dit oui à une offre très alléchante en Libye

Un autre joueur marocain pourrait quitter la Ligue 1 dans les dernières heures du mercato pour rejoindre le championnat libyen, séduit par une offre financière particulièrement lucrative.

Selon des informations en provenance de Libye, Soufiane Boufal aurait donné son accord pour rejoindre le club d’Al-Ittihad de Tripoli, dans le cadre d’un contrat de deux ans assorti d’avantages financiers conséquents.

D’après les mêmes sources, l’offre formulée par Al-Ittihad, dirigé par l’un des notables et hommes d’affaires les plus fortunés du pays, dépasserait les 2 millions de dirhams par mois, auxquels s’ajouteraient plusieurs autres avantages.

Notre source explique que l’âge de Boufal, qui a désormais 32 ans, ainsi que les blessures à répétition qui l’ont privé par le passé de certains avantages financiers, l’auraient poussé à accepter la proposition du club libyen.

Le club libyen devrait officialiser la signature dans les prochaines heures, dès l’arrivée du joueur en Libye, en provenance de France, à bord d’un avion privé.