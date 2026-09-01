Mercato : mais où va atterrir Azzedine Ounahi ?

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Un agent aurait changé la destination du milieu international marocain Azzedine Ounahi, le faisant passer de l’Espagne à un championnat arabe, quelques heures seulement après que son nom a été évoqué comme possible recrue d’un club du championnat grec.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiya, Ounahi figure désormais parmi les options envisagées par Al-Ittihad, aux côtés de l’Algérien Hicham Boudaoui, joueur de l’OGC Nice, et du Colombien Richard Ríos, sociétaire de Benfica.

La concurrence est donc lancée entre Ounahi, Boudaoui et Ríos, alors que la direction d’Al-Ittihad doit encore trancher sur le joueur qu’elle souhaite privilégier pour renforcer son milieu de terrain.

Ounahi évolue actuellement au Girona FC, en deuxième division espagnole, et devrait être fixé sur son avenir dans les prochaines heures.