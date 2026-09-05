Badr Hari libéré après trois jours de détention à Amsterdam

Par LeSiteinfo avec MAP

Trois jours après son interpellation à Amsterdam, l’ancien champion marocain Badr Hari a été remis en liberté vendredi.

Badr Hari fait l’objet d’accusations de menaces, de coercition et de « doxing », qui consiste à publier ou divulguer, sans autorisation, des données et informations personnelles.

L’avocat du combattant marocain, Sem Polat, avait publié un communiqué officiel en réaction aux informations récemment relayées par les médias au sujet de son client.

Dans ce communiqué, il précise que Badr Hari s’est présenté volontairement et calmement au commissariat, à la demande des autorités, et qu’il coopère pleinement avec les enquêteurs depuis le début de la procédure, tout en se disant prêt à poursuivre cette coopération.

Selon l’avocat, l’enquête s’inscrit dans le cadre d’un conflit familial qui oppose depuis leur divorce Badr Hari à son ex-épouse, notamment au sujet de l’éducation de leurs enfants. Il insiste sur le fait que l’affaire ne porte sur aucune accusation de violence physique.

Badr Hari rejette catégoriquement, selon le communiqué, les accusations portées contre lui, estimant qu’elles ne reflètent pas la réalité des faits. Il affirme également respecter le déroulement de la procédure judiciaire et avoir confiance dans le fait que les circonstances seront éclaircies en temps voulu.

Le combattant marocain indique par ailleurs qu’il ne souhaite pas évoquer publiquement les détails de cette affaire familiale, par respect pour ses enfants et leur mère.

Le communiqué se conclut par un appel au respect de la présomption d’innocence ainsi que de la vie privée des personnes concernées, en particulier des enfants, jusqu’à l’achèvement de la procédure judiciaire.