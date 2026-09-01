Wydad : des figures du club interviennent pour régler la crise Hakim Ziyech

Hakim Ziyech a beau diviser, les Rouge et Blanc n’ont pas la mémoire courte. En pleine effervescence du mercato estival, la cote d’amour de l’international marocain reste intacte du côté des supporters du Wydad de Casablanca et dans les couloirs du complexe Mohamed Benjelloun.

D’après les informations de Le Site info, de gros poissons du club ont décidé de prendre le dossier à bras-le-corps. Au programme : médiation au sommet et opération déminage autour d’une même table pour mettre fin au psychodrame, arrondir les angles et enterrer la hache de guerre.

L’objectif des décideurs wydadis est limpide : garder Ziyech dans l’effectif. La star a trop de talent pour qu’on s’en sépare sur un coup de tête, mais il faut d’abord poser le bon diagnostic pour désamorcer définitivement la crise.

En attendant, le feuilleton commence à peser lourd. L’ambiance s’est sérieusement alourdie chez les fans, dans les bureaux et même au sein du vestiaire, où plusieurs joueurs sont déjà montés au créneau sur les réseaux pour apporter leur soutien à l’ancien magicien de Chelsea.

Soufiane Laraki