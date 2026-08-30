Ziyech absent du stage à Agadir: sa réponse cash au président du Wydad

Le joueur marocain Hakim Ziyech a directement interpellé le président du Wydad, Ibrahim El Assri, au sujet de son absence lors du dernier match amical face à la Renaissance de Zemamra, ainsi que de son absence du stage d’Agadir.

Ziyech s’est exprimé sur Instagram en répondant à la publication d’une page de supporters du Wydad. Commentant son absence du stage d’Agadir, il a écrit : « Allez demander à votre président pourquoi je suis absent du stage d’Agadir. Il va probablement mentir, comme d’habitude. »

La réaction de Ziyech a suscité une vive polémique parmi les supporters du Wydad. Ces derniers ont exprimé leur mécontentement face à l’absence du joueur, réclamant des explications à Ibrahim El Assri et appelant le club à ne pas se séparer de l’ancien Lion de l’Atlas.

Ziyech reste l’un des joueurs les plus appréciés par le public du Wydad, notamment après ses performances remarquées lors des quelques matches qu’il a disputés la saison dernière.

S.L.