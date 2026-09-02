Wydad : la crise Ziyech s’envenime, réunion urgente pour trouver une issue

A la Une

Le bureau dirigeant du Wydad Casablanca se retrouve confronté à une crise qu’il doit impérativement résoudre afin de préserver les intérêts du club.

Contactée par le Site Info, une source fiable a confirmé que l’escalade dans l’affaire Hakim Ziyech et le risque de voir la situation s’aggraver ont poussé le président, Ibrahim El Asri, à demander la tenue d’une réunion afin de parvenir à une solution permettant de mettre un terme à cette crise.

Selon la même source, l’affaire Ziyech pèse désormais sur le club, alors que les appels à un règlement de la situation se multiplient. Le Wydad traverse par ailleurs d’importantes difficultés financières, et l’éventualité que le joueur réclame l’intégralité de ses arriérés financiers apparaît de plus en plus probable.

Pour rappel, Hakim Ziyech avait été écarté du stage de préparation de l’équipe à Agadir. Cette décision avait poussé le joueur à sortir de son silence et à partager, sur les réseaux sociaux, sa version des faits avec les supporters du Wydad.