Lions de l’Atlas : Ouahbi tente de convaincre la pépite du Real Madrid Thiago Pitarch

Mohamed Ouahbi, sélectionneur national marocain, poursuit sa tournée en Europe à la recherche de jeunes talents susceptibles de renforcer les rangs des Lions de l’Atlas. L’Espagne a constitué une étape importante de cette tournée, avec notamment une rencontre avec Thiago Pitarch, jeune talent du Real Madrid.

Ouahbi s’est entretenu avec le joueur de 19 ans ainsi qu’avec sa famille, en présence de Rabie Teksa, recruteur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) bien connu en Espagne. Cette rencontre avait notamment pour objectif de lui présenter le projet de la sélection nationale et d’en savoir davantage sur sa position concernant son avenir international.

Possédant les nationalités marocaine et espagnole, Pitarch a déjà représenté les sélections espagnoles dans les catégories de jeunes. Son avenir international n’est toutefois pas définitivement tranché, laissant ainsi la porte ouverte à un éventuel choix en faveur du Maroc à l’avenir.

La visite de Pitarch s’inscrit dans le cadre d’une tournée plus large du sélectionneur national, qui a également suivi plusieurs autres profils, dont Abdellah Ouazane et Younes Ben Taleb, avec pour objectif d’identifier des joueurs prometteurs capables d’apporter une réelle plus-value à la sélection dans différents secteurs de jeu.