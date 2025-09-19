Affaire Badr Hari: le tribunal d’Amsterdam a tranché

Le tribunal d’Amsterdam a rendu, jeudi, son verdict définitif dans l’affaire visant Badr Hari, poursuivi à la suite d’une plainte déposée par son ex-épouse, qui l’accusait de l’avoir agressée.

Selon le journal néerlandais De Telegraaf, le procureur a clôturé le dossier en infligeant à Badr Hari une peine comprenant des travaux d’intérêt général, le versement d’une indemnisation à la plaignante et une interdiction de tout contact avec elle pendant une année.

L’affaire remonte au mois de février dernier, lorsque Badr Hari avait été arrêté à la suite de la plainte de son ex-épouse pour agression. Il avait passé trois jours en détention avant que le juge d’instruction du tribunal d’Amsterdam ne décide de le libérer.

Badr Hari avait déjà été condamné en 2015 à deux ans de prison, dont dix mois avec sursis, pour l’agression de l’homme d’affaires néerlandais Koen Everink, décédé en 2016.

N.M.