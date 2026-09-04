Tarente 2026 : la moisson qui consacre la renaissance du sport marocain

Il y a des éditions qui changent le destin d’un pays. Tarente 2026 restera comme celle où le Maroc a cessé de rêver pour commencer à régner.

Avec 16 médailles d’or, 9 d’argent et 19 de bronze, la délégation nationale signe la meilleure moisson de son histoire aux Jeux Méditerranéens. Une performance qui ne doit rien au hasard : elle est le fruit d’une stratégie, d’un travail de fond et d’une génération qui a décidé de regarder droit devant.

Le tennis marocain retrouve son souffle

Longtemps plongé dans le silence des courts désertés, le tennis marocain confirme son retour au premier plan : Karim Bennani , impérial en simple, et le duo Yassine Dlimi / Younes Lalami , victorieux en double, ont redonné au Maroc ce frisson que l’on croyait perdu depuis les années Arazi‑El Aynaoui.

Leur réussite n’est pas un éclair isolé : elle s’inscrit dans une dynamique portée par une nouvelle génération ambitieuse, fière de ses racines, et qui bénéficie désormais d un encadrement et d un suivi de classe mondiale, notamment au Nouveau Centre de Rabat, qui reproduit petit à petit le modèle de l académie Mohamed 6 de football.

L’éclosion d’un crack : Yassine Hssine

Sur les pistes de Tarente, un nom a résonné comme une promesse : Yassine Hssine. Double champion sur 100 m et 200 m, il incarne la révolution du sprint marocain.

Dans un pays historiquement dominé par le demi‑fond, voir surgir un sprinteur de cette trempe est un tournant. Hssine ne s’est pas contenté de gagner : il a imposé un style, une attitude, une vitesse qui rappellent que le Maroc peut briller sur toutes les distances.

Une moisson record et diversifiée

Avec 44 médailles, le Maroc s’est hissé à la 7ᵉ place du classement général, devant le Portugal, l Algérie, la Serbie et la Croatie.

Deux médailles d or seulement ont manqué au Maroc pour revenir à hauteur d un géant du sport, l Espagne.

La performance est d autant plus marquante car la délégation comptait 120 athlètes, soit la moitié de celle de l Algerie par exemple.

L’ athlétisme reste le pilier (16 médailles dont 7 or), mais la boxe, le karaté, le taekwondo et le tennis confirment la montée en puissance des sports de combat et de précision.

Cette diversité est la vraie victoire : elle prouve que le Maroc ne dépend plus d’un seul sport, mais d’un écosystème complet où chaque discipline contribue à l’excellence collective.

Le Maroc a démontré qu’il pouvait rivaliser avec les grandes nations méditerranéennes, grâce à une génération talentueuse et à des structures qui commencent à porter leurs fruits. Le défi désormais : transformer cette réussite en continuité, élargir la base sportive et viser pourquoi pas le Top 5 dès la prochaine édition.

Tarente 2026 consacre un Maroc conquérant, ambitieux et inspiré. Le tennis retrouve sa lumière, l’athlétisme découvre un crack, et les autres disciplines progressent. Le Maroc est prêt à écrire la suite de son histoire.

Par Omar Chlyah