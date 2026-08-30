Aziz Akhannouch reçu en audience par le président de l’Angola

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a été reçu, dimanche à Luanda, par le président de la République d’Angola João Lourenço, en marge du Sommet extraordinaire de l’Union africaine (UA) des Chefs d’État et de gouvernements qui se tient le 30 août dans la capitale angolaise.

Lors de cette audience, M. Akhannouch a transmis au président angolais les salutations fraternelles de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Ses vœux sincères de santé et de réussite dans l’accomplissement de son mandat et de progrès et de prospérité au peuple angolais ami.

Le Chef du gouvernement a également félicité l’Angola pour l’excellente organisation de ce Sommet, mettant l’accent sur la disposition du Maroc à œuvrer pour l’approfondissement des relations de coopération et de partenariat unissant les deux pays.

De son côté, le président angolais a chargé M. Akhannouch de transmettre ses chaleureuses salutations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que ses vœux de santé et de bonheur au Souverain et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain.

Cette audience s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en Angola, Saadia Alaoui, de l’ambassadeur – Directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale, Mohamed Methqal, et de l’ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume auprès de l’Union Africaine et de la Commission Économique des Nations Unies en Afrique, Mohamed Arrouchi.

MH