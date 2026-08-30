Tennis. La paire Dlimi-El Alami remporte le double aux Jeux méditerranéens

La paire marocaine composée de Younès El Alami Laroussi et Yassine Dlimi a remporté, dimanche, le titre du double messieurs de tennis, dans le cadre des Jeux méditerranéens, qui se déroulent à Tarente, en Italie.

Le tandem marocain s’est imposé en finale face à la paire espagnole, composée d’Alejandro Martí Pijolras et Alejo Sánchez Quílez, en deux sets à zéro (7-5, 6-4).

El Alami Laroussi et Dlimi avaient décroché leur billet pour la finale après avoir battu, en demi-finale, la paire chypriote formée de Mileos Evstathiou et Eleftherios Neos, en trois sets à un (6-7 [5], 7-5, 12-10).