Diamond League : El Bakkali et Ben Yazid en finale du 3.000 m steeple à Bruxelles

Par LeSiteinfo avec MAP

Les athlètes marocains Soufiane El Bakkali et Salaheddine Ben Yazid participeront samedi au Stade Roi Baudouin à Bruxelles à la finale du 3.000 mètres steeple de la Diamond League, avec l’ambition de décrocher une place sur le podium.

El Bakkali, double champion olympique et du monde, sera l’un des principaux prétendants au titre. Détenteur du meilleur chrono de la saison avec 7 min 57 sec 25/100 réalisé le 31 mai lors du meeting de Rabat, il occupe la première place du classement qualificatif de la Diamond League avec 31 points.

Le marocain, qui possède un record personnel de 7 min 56 sec 68/100, avait remporté trois de ses quatre courses de 3.000 m steeple disputées cette année dans le cadre de la Diamond League avant sa deuxième place le 23 août dernier à Silésie en Pologne.

Ben Yazid aborde pour sa part la finale bruxelloise auréolé d’un titre aux Jeux méditerranéens de Tarente 2026. Le jeune athlète marocain de 23 ans a remporté mercredi dernier la médaille d’or du 3.000 m steeple en 8 min 46 sec 14/100.

Il compte 14 points au classement qualificatif de la Diamond League et figure au sixième rang avant la finale. Son record personnel, qui constitue également sa meilleure performance de la saison, est de 8 min 05 sec 08/100, réalisé lors du dernier meeting de Silésie, où il avait terminé à la troisième place.

Le duo marocain sera notamment confronté aux Kényans Simon Koech, auteur de 7 min 59 sec 44/100, et Edmund Serem (8:01.61), ainsi qu’aux Ethiopiens Samuel Firewu (8:06.65 cette saison) et Gemechu Godana (8:02.74).