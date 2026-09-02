Walid Regragui rejoint Canal+ en tant que consultant

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Après avoir dirigé les Lions de l’Atlas pendant près de quatre ans, Walid Regragui s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. L’ancien sélectionneur national rejoint Canal+ en tant que consultant football, a annoncé la chaîne française ce mercredi 2 septembre.

Le technicien marocain de 50 ans interviendra notamment lors des soirées consacrées aux compétitions européennes ainsi que durant les journées de Premier League. Il mettra ainsi son expérience d’entraîneur et sa connaissance du très haut niveau au service des analyses proposées par la chaîne.

Cette nouvelle expérience intervient quelques mois après la fin de son aventure à la tête de la sélection marocaine. Nommé sélectionneur en 2022, Regragui avait marqué l’histoire du football africain en conduisant les Lions de l’Atlas jusqu’en demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar, une première pour une sélection africaine.

Sur les plateaux de Canal+, Regragui retrouvera plusieurs figures du football français et international, parmi lesquelles Laure Boulleau, Samir Nasri, David Ginola, Sidney Govou, Olivier Dacourt et Christophe Jallet.

Canal+ a également annoncé l’arrivée de Medhi Benatia dans son équipe de consultants. L’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, qui a récemment quitté ses fonctions de directeur du football de l’Olympique de Marseille, apportera lui aussi son expertise aux émissions de la chaîne.

Pour Regragui, cette reconversion temporaire devant les caméras lui permettra de rester au cœur de l’actualité footballistique européenne, en attendant peut-être un prochain défi sur un banc.

Walid Regragui rejoint les équipes de CANAL+ en tant que consultant 🤩 Bienvenue Walid 🙏 pic.twitter.com/lFGD8GEGe0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 2, 2026