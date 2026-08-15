Ferran Torres au PSG: les détails du transfert

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Paris Saint-Germain (PSG) a officialisé samedi le transfert de l’attaquant espagnol Ferran Torres en provenance du FC Barcelone, précisant que le champion du monde s’engage avec le Club parisien jusqu’en 2031.

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Ferran Torres. L’attaquant espagnol, champion du monde, s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031 et portera le numéro 9», indique un communiqué du PSG publié sur son site internet.

Cité dans le communiqué, l’unique buteur de la finale du Mondial 2026 s’est dit aussi ravi de «démarrer une nouvelle aventure dans un club aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain», double champion d’Europe, avec lequel il « espère aider à remporter le plus de trophées possibles ».

L’officialisation du transfert de Ferran Torres (26 ans) intervient après plusieurs jours de pourparlers entre le club de la capitale et le FC Barcelone, selon L’Equipe qui évoque un contrat de 50 millions d’euros.

Le polyvalent attaquant espagnol, formé à Valence, a évolué à Manchester City avant de rejoindre le FC Barcelone en 2021.

En 97 matches avec Valence, Ferran Torres marque les esprits et établit de nouveaux records de précocité en devenant, à 19 ans et 324 jours, le plus jeune joueur de l’histoire du club à avoir disputé 50 matches de championnat, mais aussi le premier buteur né au XXIe siècle en Ligue des champions avec un club espagnol. Il remporte son premier trophée chez les professionnels en 2019, avec la Coupe du Roi.

Cet été, en Amérique du Nord, le Valencien de naissance remporte la Coupe du monde et permet à l’Espagne de broder une deuxième étoile sur son maillot.

«L’histoire retiendra que c’est Ferran Torres qui a inscrit le seul but du match lors des prolongations de la finale remportée par la Roja contre l’Argentine, remportant également le titre de Joueur du match », conclut le PSG.

S.L