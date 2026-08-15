Pape Thiaw met en demeure la Fédération sénégalaise

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L’ancien sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a adressé une mise en demeure à la Fédération sénégalaise de football (FSF) afin d’obtenir le règlement de six mois d’arriérés de salaire et de primes.

Le technicien réclame au total 423,8 millions de francs CFA, soit près de 650.000 euros. La démarche vise directement la Fédération, puisque celle-ci est chargée de signer les contrats des sélectionneurs, même si leur rémunération est assurée par l’État.

Cette mise en demeure intervient alors que les dirigeants du football sénégalais s’apprêtent à désigner le successeur de Pape Thiaw, limogé après l’élimination des Lions de la Téranga en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

D’après l’entourage de l’ancien sélectionneur, il n’est pas question de procéder à la nomination de son remplaçant avant le règlement des sommes qui lui sont dues.

L’identité du nouveau sélectionneur devrait être dévoilée la semaine prochaine. Patrick Vieira et Omar Daf, ancien international sénégalais de la génération 2002, figureraient notamment parmi les candidats étudiés par la Fédération.

H.M.