Mondial-2026: Jeu, set, 3è place…Les Three s’offrent un festival offensif face à la France (6-4)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Angleterre et la France ont offert un spectacle total. Dix buts, un rythme effréné, des retournements de situation et des gestes de très grande classe… Les Three Lions ont fini par dominer les Bleus (6-4) au terme d’un affrontement qui restera comme l’un des plus beaux de cette Coupe du monde.

Portée par un Bukayo Saka irrésistible, auteur d’un triplé, l’Angleterre a constamment trouvé les ressources pour faire vaciller la défense française. Et lorsque le suspense semblait encore permis, Jude Bellingham a scellé le sort de la rencontre d’un bijou somptueux dans les derniers instants.

En face, Kylian Mbappé a pourtant continué d’écrire sa légende. Grâce à son doublé, l’attaquant français porte son total à 22 buts en Coupe du monde, dépassant Lionel Messi pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

Avec dix réalisations dans cette édition, il s’installe également au sommet du classement des buteurs du tournoi.

Avant la finale prévue dimanche au Stade de New York-New Jersey, Anglais et Français ont offert un véritable récital offensif.

Une soirée où le résultat est presque passé au second plan tant le spectacle proposé restera gravé dans les mémoires.

L’Angleterre finit 3è. La France quitte la scène avec des regrets, mais aussi avec un Mbappé un peu plus entré dans l’histoire.