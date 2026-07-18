Mondial 2026: Tom Cruise, Madonna, Shakira… Défilé de stars au show de clôture

Le casting annoncé est digne d’un Mondial hors normes: de Tom Cruise à Madonna en passant par Justin Bieber, Shakira et BTS, le MetLife Stadium, près de New York, ressemblera dimanche à la « plus grande scène du monde » à la mi-temps de la finale Espagne-Argentine.

A l’issue de cinq semaines de compétition et 104 rencontres dans trois pays (Mexique, Etats-Unis et Canada), rassemblant pour la première fois 48 équipes, la Coupe du monde de football va enfin livrer son verdict.

Mais avant de savoir qui de l’Albiceleste de Lionel Messi ou de la Roja de Lamine Yamal sera sacrée, les 80.000 spectateurs au stade et les milliards de téléspectateurs à travers le monde vont voir défiler les stars lors de la cérémonie de clôture, puis lors du show de la mi-temps de la finale, à laquelle assistera le président américain Donald Trump.

Lors du premier acte, qui débutera à 13h30 heure locale (19h30 française), Tom Cruise est attendu. Après sa descente en rappel au Stade de France lors du passage de témoin entre Paris-2024 et Los Angeles-2028, on ignore encore ce que la star hollywoodienne, prompte à réaliser les plus folles cascades, réservera au public.

Robbie Williams, Laura Pausini et Nicole Scherzinger, interprètes de l’hymne officiel « Desire », seront également présents. Le streamer américain IShowSpeed, aux 160 millions d’abonnés, et le rappeur Post Malone ont aussi été conviés, alors que l’hymne américain sera entonné par la chanteuse et actrice oscarisée Jennifer Hudson.

11 minutes de show

Mais c’est le deuxième acte, un concert de 11 minutes à la mi-temps, qui suscite le plus d’attente. Le patron de la Fifa, Gianni Infantino, a promis qu’il s’agirait de « la plus grande scène de tous les temps ».

Et lors de ce « halftime show » façon Super Bowl mis en scène par le chanteur de Coldplay Chris Martin, au casting très international et intergénérationnel pour satisfaire tous les publics, avec la mégastar américaine Madonna, qui vient de sortir un nouvel album à 67 ans, partagera l’affiche avec le Canadien Justin Bieber, le groupe de K-pop sud-coréen BTS et Shakira, caution latina rompue aux Coupes du monde. Entendue pendant toute la compétition, « Dai Dai », la chanson de la Colombienne en duo avec la star nigériane de l’Afrobeat Burna Boy, résonnera à nouveau dans l’enceinte.

Le chef d’orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel et une chorale new-yorkaise accompagnée de Coldplay participeront aussi à ce concert, qui doit permettre de lever des fonds pour un programme en faveur de l’éducation mené par la Fifa et l’ONG Global Citizen, cofondée par Chris Martin.

Ce show dépassera-t-il le quart d’heure de pause officielle d’un match de football ? La durée de 11 minutes annoncée pourrait en effet être plus longue, le temps d’installer et d’enlever les décors. Lors de la finale de la Coupe du monde des clubs, dans le même stade l’an dernier, la pause avait duré un peu plus de 24 minutes pour permettre la tenue d’un spectacle similaire.