Rodri vise le panthéon des ballons d’or-C1-Mondial

Par LeSiteinfo avec MAP

Déjà vainqueur de la Ligue des champions avec Manchester City en 2023 et lauréat du Ballon d’Or 2024, Rodri n’est plus qu’à un trophée d’intégrer le cercle le plus prestigieux du football mondial. Celui des joueurs ayant remporté la Coupe du monde, le Ballon d’Or et la Ligue des champions.

À ce jour, dix joueurs ont réalisé cet exploit: Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Paolo Rossi, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Lionel Messi et Ousmane Dembélé.

Milieu de terrain d’une intelligence tactique exceptionnelle, Rodri a révolutionné son poste. Véritable métronome, il dicte le rythme des rencontres, récupère les ballons avec une précision chirurgicale et lance les offensives grâce à une qualité de passe remarquable.

Son influence dépasse largement les statistiques. Avec Manchester City, il a été l’un des grands artisans du premier sacre européen du club, inscrivant même le but décisif en finale de la Ligue des champions en 2023.

Son sacre au Ballon d’Or 2024 a confirmé son statut de l’un des meilleurs milieux de terrain.

Il est ainsi devenu seulement le deuxième Espagnol de l’histoire à remporter cette distinction, après Luis Suárez en 1960, récompensant une saison marquée par une régularité et une domination rarement observées à ce poste.

Aujourd’hui, la Coupe du monde représente le dernier défi de sa carrière.

Capitaine de l’Espagne, Rodri est l’un des principaux artisans du parcours de la Roja jusqu’en finale grâce à son leadership et à ses prestations de très haut niveau.

Une victoire mondiale lui permettrait de rejoindre ce club extrêmement fermé des joueurs ayant conquis les trois trophées les plus prestigieux du football.

Si l’Espagne soulève le trophée, Rodri ne gagnera pas seulement une Coupe du monde. Il inscrira définitivement son nom parmi les plus grandes légendes de l’histoire du football, aux côtés de Charlton, Beckenbauer, Zidane, Messi et des autres immortels du jeu.

Son héritage dépasserait alors celui d’un simple grand milieu de terrain pour entrer dans la catégorie des joueurs qui ont marqué leur époque.