Mondial 2026 : Hossam Hassan crie à l’injustice après l’élimination de l’Égypte

L’élimination de l’Égypte face à l’Argentine (3-2), mardi en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, a laissé un goût particulièrement amer à Hossam Hassan. Alors que les Pharaons menaient 2-0 à dix minutes de la fin, ils ont finalement été renversés par l’Albiceleste au terme d’une fin de match complètement folle.

Après la rencontre, le sélectionneur égyptien n’a pas caché sa colère, dénonçant ouvertement l’arbitrage et le traitement réservé à son équipe.

« Nous avons été les meilleurs. Ce qui s’est passé n’était ni juste ni équitable », a déclaré Hossam Hassan au micro de BeIN Sports.

Le technicien égyptien a notamment pointé du doigt plusieurs décisions arbitrales qu’il juge litigieuses. « Un de nos buts a été annulé et nous ne savons pas pourquoi. Nous étions tout près de mener 3-1, et il y a eu une faute sur Hamdy Fathy », a-t-il affirmé, en référence à une action survenue dans la surface argentine.

Hossam Hassan est ensuite allé beaucoup plus loin, laissant entendre que l’Argentine, championne du monde en titre, aurait pu bénéficier d’un traitement favorable.

« Peut-être voulaient-ils maintenir le champion du monde dans la compétition ? Peut-être voulaient-ils que Messi reste en lice ? », s’est-il interrogé. « En football, il existe parfois des facteurs extérieurs qui vont au-delà des aspects techniques. Le champion du monde a bénéficié d’un soutien à tous les niveaux. »

En conférence de presse, le sélectionneur des Pharaons a poursuivi ses accusations, évoquant des pressions exercées sur l’arbitre par le camp argentin. « Il y a eu des pressions exercées sur l’arbitre de la part du camp argentin qui ont conduit à ce résultat. Il n’y a pas eu de respect ni de fair-play », a-t-il lancé, critiquant également la programmation de la rencontre à midi, heure locale.

Toujours très remonté, Hossam Hassan a qualifié le succès argentin de « non mérité ». « J’ai dit à l’arbitre que ce qui se passait n’était pas juste. C’est une victoire non méritée pour l’Argentine », a-t-il dénoncé.

Le sélectionneur égyptien a même assuré qu’il ne regarderait plus la compétition après son retour au pays. « Une fois de retour dans mon pays et chez moi, je ne regarderai plus jamais la Coupe du monde, parce qu’il n’y a pas de justice dans cette compétition. »

La principale action contestée concerne un but de Mostafa Zico en seconde période, annulé par l’arbitre français François Letexier après intervention de la VAR pour une faute sifflée au début de l’action. L’attaquant égyptien a toutefois trouvé le chemin des filets une dizaine de minutes plus tard pour inscrire le deuxième but des Pharaons.

Après la rencontre, Zico a lui aussi exprimé son incompréhension. « Nous avons fait un match énorme contre le champion du monde. Je ne sais pas ce qui s’est passé en seconde période. Il y a eu des choses étranges que tout le monde a vues. C’était aussi clair que le soleil en plein jour », a-t-il déclaré.

Même sentiment de frustration chez le gardien Mostafa Shobeir. « Nous avions la victoire tout près. Ce sont les petits détails qui font la différence dans les grands matchs. Et nous sommes très tristes, parce que nous avions le match entre nos mains », a-t-il regretté.

Malgré l’immense déception, Hossam Hassan a tenu à saluer la prestation de ses joueurs. « Je leur ai dit que je les remerciais du fond du cœur et que nous continuerons à mûrir et à évoluer », a conclu le sélectionneur égyptien.

S.L.