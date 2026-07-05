Coupe du monde 2026 : Mbappé lance déjà le choc face au Maroc

Après avoir éliminé le Paraguay (1-0) et validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France se prépare désormais à défier le Maroc. Un rendez-vous que Kylian Mbappé aborde avec beaucoup de respect envers les Lions de l’Atlas.

Au terme de la rencontre, le capitaine des Bleus a salué la qualité de la sélection marocaine, qualifiée un peu plus tôt aux dépens du Canada.

« Nous allons jouer contre une très bonne équipe », a déclaré l’attaquant français devant les médias, conscient de l’ampleur du défi qui attend les champions du monde 2018.

L’attaquant du Real Madrid, qui partage actuellement la tête du classement des buteurs de la compétition avec Lionel Messi (7 réalisations), s’est également réjoui de cette affiche de prestige.

« Nous sommes très heureux de les affronter », a-t-il assuré, avant d’afficher les ambitions de son équipe : « Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour continuer notre chemin. »

Le quart de finale entre la France et le Maroc se disputera le 9 juillet à Boston. Une rencontre particulièrement attendue, qui opposera deux des sélections les plus convaincantes depuis le début du tournoi, avec une place dans le dernier carré de la Coupe du monde 2026 à la clé.