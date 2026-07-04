Qualification des Lions de l’Atlas: scènes de liesse à Rabat (VIDEO)

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Une ambiance de liesse populaire s’est emparée, samedi soir, des rues de la capitale, Rabat, pour célébrer la qualification de l’équipe nationale pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, après sa victoire face à son homologue canadienne sur le score de 3 buts à 0.

Dès le coup de sifflet final du match, le centre de la capitale et l’avenue Mohammed V se sont transformés en un lieu de rassemblement pour les supporters de tous âges.

Les supporters ont scandé avec un grand enthousiasme le slogan « Dima Maghrib », exprimant leur fierté pour cette qualification et leur joie immense qui s’est mêlée aux youyous des femmes et aux concerts de klaxons qui ont retenti de partout, créant une ambiance festive spontanée qui reflète l’amour des Marocains pour leur équipe et leur fierté de la performance des Lions de l’Atlas.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs citoyens ont souligné que la sélection nationale a fait preuve d’une grande maturité tactique et d’une haute capacité à gérer le cours de la rencontre face à un adversaire coriace.

Ils ont souligné que cette victoire aura un impact positif sur le moral des joueurs, ajoutant que la présence du Maroc dans les phases avancées du Mondial n’est plus une surprise, mais est devenue une réalité qui s’impose grâce à un sérieux travail de fond.

Ils ont également mis en avant la compétence du staff technique de l’équipe nationale qui a su géré le match, affirmant que la concentration des joueurs reflète un travail mental qui a porté ses fruits dans les moments clés de la rencontre.

En quarts de finale, les Lions de l’Atlas croiseront le fer avec le vainqueur du match qui opposera la France au Paraguay.

S.L