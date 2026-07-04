Mondial 2026 : les Lions évolueront en blanc face au Canada (PHOTO)

Les Lions de l’Atlas évolueront en blanc ce soir face au Canada à l’occasion du huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Un choix symbolique pour la sélection marocaine, qui portera son mythique maillot blanc lors de cette confrontation très attendue programmée à 18h, heure marocaine.

À quelques heures du coup d’envoi, la Fédération royale marocaine de football a publié sur ses réseaux sociaux les couleurs que porteront les hommes de Mohamed Ouahbi pour ce rendez-vous décisif.

Sobre, élégante et chargée de symboles, cette tunique reste particulièrement appréciée par les supporters marocains, qui espèrent voir l’équipe nationale poursuivre son parcours dans cette Coupe du monde face au Canada.

D.Y