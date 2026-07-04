Maroc-Canada : l’ambiance monte à Houston avec Ezzoubair Hilal (VIDEO)

L’humoriste marocain Ezzoubair Hilal a rejoint Houston, au Texas, afin de soutenir les Lions de l’Atlas à l’occasion de la Coupe du monde 2026. À quelques heures du huitième de finale très attendu entre le Maroc et le Canada, l’artiste partage l’effervescence qui anime la communauté marocaine présente aux États-Unis.

Très actif sur les réseaux sociaux, Ezzoubair Hilal multiplie les vidéos et interventions au milieu des supporters marocains rassemblés dans les rues de Houston. Des séquences largement relayées par plusieurs médias, notamment SNRTnews, qui témoignent de l’ambiance exceptionnelle entourant la sélection nationale avant cette rencontre décisive.

Au cœur de cette marée rouge et verte, Ezzoubair Hilal s’est imposé comme l’un des visages de cette mobilisation populaire, partageant avec humour et enthousiasme les moments forts vécus par les fans marocains.

Malgré l’importance du défi qui attend le Maroc face au Canada, la confiance reste intacte parmi les supporters. Interrogé au milieu de cette ambiance festive, l’humoriste marocain affiche lui aussi son optimisme quant aux chances des Lions de l’Atlas de décrocher une qualification historique pour les quarts de finale.

À Houston, le douzième homme est déjà prêt, et il compte bien pousser la sélection marocaine vers une nouvelle qualification.

D.Y